Vietnam bereitet sich laut Berichten auf Anreise von Nordkoreas Machthaber mit dem Zug vor

Photo : YONHAP News

Vietnam hat laut Berichten Vorbereitungen für eine Anreise von Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un mit dem Zug aufgenommen.Tuoi Tre, eine der führenden Tageszeitungen in Vietnam, zitierte eine namentlich nicht genannte Quelle, laut der Beamte der Regierung und des Eisenbahnbetreibers jüngst die Provinz Lang Son nahe der Grenze zu China besucht hätten.Die Beamten hätten dort Möglichkeiten für eine Kooperation mit ausgelotet, für den Fall, dass Kim zu seinem Spitzentreffen in Hanoi mit US-Präsident Donald Trump mit dem Zug anreist.Doch gebe es laut der Quelle für den nordkoreanischen Machthaber mehrere Anreisemöglichkeiten.Auch die Nachrichtenagentur Reuters berichtete unter Berufung auf eine Quelle, dass die vietnamesische Regierung sich auf eine mögliche Anreise Kims mit dem Zug vorbereite.Kim Chang-son, der de facto-Stabschef von Nordkoreas Machthaber, soll laut Berichten ebenfalls am letzten Wochenende die nördliche Provinz Vietnams besucht haben.