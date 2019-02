Präsident Moon beteiligt sich an Kampagne für Vorlesen der Unabhängigkeitserklärung vom 1. März

Photo : YONHAP News

Präsident Moon Jae-in beteiligt sich an einer Kampagne für das Vorlesen der Unabhängigkeitserklärung vom 1. März.Nach Angaben des Präsidialamtes werde Moon den ersten Paragraphen lesen, in dem Korea zum unabhängigen Staat erklärt wird und die Koreaner als souveränes Volk anerkannt werden.Die Erklärung war am Tag der Unabhängigkeitsbewegung am 1. März 1919 verkündet worden.Mit der aktuellen Kampagne sollen die Werte der Unabhängigkeitsbewegung mit den Landsleuten und den Menschen auf der ganzen Welt geteilt werden.Die Kampagne wurde von einem Ausschuss ins Leben gerufen, der die Feier zum 100. Jubiläum plant. Ziel ist die Erstellung eines Videos, in dem die Teilnehmer der Kampagne verschiedene Abschnitte aus der Unabhängigkeitserklärung vorlesen. Das Video soll am 1. März veröffentlicht werden.