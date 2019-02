Trump: Nordkorea muss für Sanktionsaufhebung Sinnvolles tun

Photo : YONHAP News

US-Präsident Donald Trump hat die Bereitschaft erklärt, Sanktionen im Gegenzug für sinnvolle Maßnahmen Nordkoreas zur Denuklearisierung aufzuheben.Er würde gerne die Sanktionen gegen Nordkorea aufheben, dafür müsse Nordkorea aber etwas Sinnvolles tun, sagte Trump am Mittwoch (Ortszeit) vor Reportern.Trump bestätigte auch, dass sein zweites Treffen mit Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un nächste Woche in Hanoi an zwei Tagen stattfinden werde. Seine Beziehungen mit Kim seien sehr gut, es habe keine weiteren Atom- oder Raketentests gegeben.Zugleich sagte Trump, er glaube nicht, dass der Gipfel in Hanoi sein letztes Treffen mit Kim sein werde. Damit deutete er die Möglichkeit eines dritten Spitzentreffens an.