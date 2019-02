Nordkoreas Delegation für Verhandlungen über Gipfelagenda in Hanoi eingetroffen

Photo : YONHAP News

Nordkoreas Sonderbeauftragter für US-Angelegenheiten, Kim Hyok-chol, ist für Verhandlungen über die Tagesordnung des zweiten Gipfels mit den USA in Hanoi eingetroffen.Die nordkoreanische Delegation traf gegen 20 Uhr am Mittwoch am Noi Bai Internationalen Flughafen in Hanoi ein. Kim Song-hye, die Strategiechefin der Abteilung für die Einheitsfront der Arbeiterpartei, und Choe Kang-il, der kommissarische Generaldirektor für Nordamerika-Angelegenheiten im Außenministerium, begleiten ihn.Die Nordkoreaner fuhren zum Gästehaus der vietnamesischen Regierung, wo sich seit Samstag eine weitere Delegation für Verhandlungen über das Protokoll aufhält.Es wird erwartet, dass Nordkorea und die USA voraussichtlich ab Donnerstag nach der Ankunft des US-Sondergesandten für Nordkorea, Stephen Biegun, in Hanoi über die Agenda des Gipfels verhandeln.Unterdessen sagte eine ranghohe diplomatische Quelle, es sei sehr wahrscheinlich, dass US-Präsident Donald Trump im Hotel JW Marriott unterkommen wird, und Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un im Melia Hotel. Das Sofitel Legend Metropole Hotel werde sehr wahrscheinlich der Schauplatz des Treffens der beiden sein.Außerdem hieß es, dass Kim für die Reise nach Hanoi und die Rückkehr nach Pjöngjang unterschiedliche Verkehrsmittel nutzen könne. Daher gilt es als denkbar, dass Kim auf einem Teil der Route mit dem Zug fahren wird.