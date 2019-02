Präsidialamt will Gründungstag der Provisorischen Regierung zu vorläufigem Feiertag bestimmen

Photo : KBS News

Das Präsidialamt will anstreben, den diesjährigen Gründungstag der Provisorischen Regierung der Republik Korea zu einem vorläufigen Feiertag zu bestimmen.Damit soll anlässlich des 100. Jubiläums der Unabhängigkeitsbewegung vom 1. März und der Gründung der Provisorischen Regierung deutlich gemacht werden, dass die Wurzeln der Republik Korea in der Provisorischen Regierung liegen. Auch der Streit über den Gründungstag des Landes soll damit beendet werden.Aufgrund neu entdeckter historischer Fakten wird dieses Jahr erstmals nach der Bestimmung zum nationalen Gedenktag vor 30 Jahren am 11. April eine Zeremonie zum Gründungsjubiläum der Provisorischen Regierung veranstaltet. Bis zum letzten Jahr wurde der 13. April als Gründungstag gefeiert.Die Bestimmung zu einem vorläufigen Feiertag erfolgt nach einer Beratung im Parlament durch eine präsidiale Anordnung. Das Präsidialamt will mit den zuständigen Ministerien wie dem Finanz- und Arbeitsministerium diskutieren, um Meinungen der Öffentlichkeit zu sammeln.