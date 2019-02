Hauptstadtregion zweiten Tag in Folge von Feinstaub-Maßnahmen betroffen

Photo : YONHAP News

In der Hauptstadtregion werden am Donnerstag den zweiten Tag in Folge vorläufige Maßnahmen zur Feinstaubreduzierung ergriffen.Die Maßnahmen würden von 6 bis 21 Uhr in Seoul, Incheon und in allen Teilen der Provinz Gyeonggi umgesetzt, teilte das Umweltministerium mit.Demnach gilt für die Mitarbeiter der Behörden und öffentlichen Institutionen in der Region ein teilweises Fahrverbot. Am Donnerstag, dem 21. Februar, dürfen nur Fahrzeuge mit ungerader Endziffer des Kennzeichens fahren.Private Fahrzeuge sind nicht von der Maßnahme betroffen.