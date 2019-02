Indiens Premierminister besucht Südkorea

Photo : YONHAP News

Indiens Premierminister Narendra Modi wird am Donnerstag zu einem zweitägigen Staatsbesuch in Südkorea erwartet.Modi besucht Südkorea erstmals seit 2015 wieder. Seine Visite stellt einen Gegenbesuch für den Staatsbesuch von Präsident Moon Jae-in im vergangenen Juli in Indien dar.Moon und Modi werden am Freitag an Moons Amtssitz zu einem Spitzentreffen zusammenkommen. Dabei soll Indiens Unterstützung für den von der südkoreanischen Regierung vorangetriebenen Friedensprozess auf der koreanischen Halbinsel bekräftigt werden. Sie werden über eine über die koreanische Halbinsel hinausreichende Kooperation für Frieden und Wohlstand der Weltgemeinschaft diskutieren.KBS schloss im Vorfeld von Modis Besuch mit Prasar Bharati, der größten öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalt Indiens, ein Abkommen für den Vorstoß von KBS World TV in den indischen Markt ab. KBS World wird möglicherweise ab März nach dem Abschluss eines Genehmigungsverfahrens der indischen Regierung und Tests auf DD Free Dish, der größten Plattform in Indien für Satellitenfernsehen, ausgestrahlt.Modi hatte das Abkommen als wichtige Angelegenheit auf dem Gebiet der kulturellen Kooperation zwischen beiden Ländern bezeichnet.