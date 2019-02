Weltsicherheitsrat erlaubt Nordkoreanern für Trump-Kim-Gipfel Reise nach Vietnam

Photo : KBS News

Der Sanktionsausschuss des Weltsicherheitsrats hat Nordkoreanern für das Gipfeltreffen in der kommenden Woche die Reise nach Vietnam erlaubt.Die Nachrichtenagentur Reuters meldete am Mittwoch, dass der Ausschuss Nordkoreanern den Besuch in Vietnam erlaubt habe.Unter den Nordkorea-Sanktionen ist 12 Nordkoreanern die Ausreise verboten. Auch wurde ihr Vermögen im Ausland eingefroren.Der Sanktionsausschuss erteilte für Besuche im Zusammenhang mit dem Gipfel zwischen US-Präsident Donald Trump und Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un eine allgemeine Ausnahmeregelung.Noch ist nicht bekannt, ob auch Nordkoreaner, die direkt von Sanktionen betroffen sind, nach Vietnam reisen sollen. Die Ausnahmegenehmigung ermöglicht ihnen die Teilnahme an den Vorbereitungen des Gipfels sowie an dem Mittwoch und Donnerstag kommender Woche stattfindenden Gipfel selbst.