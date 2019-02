US-Präsident Trump und Japans Premier Abe bekräftigen Ziel der Denuklearisierung in Nordkorea

Photo : YONHAP News

US-Präsident Donald Trump und der japanische Ministerpräsident Shinzo Abe haben ihr Ziel der Denuklearisierung in Nordkorea bekräftigt.Beide hätten ihre Entschlossenheit betont, dass die endgültige und vollständig nachgewiesene Denuklearisierung in Nordkorea erreicht werden müsse, teilte das Weiße Haus mit.Beide hatten am Mittwoch am Telefon über das bevorstehende zweite Spitzentreffen zwischen Trump und dem nordkoreanischen Machthaber Kim Jong-un gesprochen.Trump und Abe wollten sich vor dem Spitzentreffen weiterhin eng miteinander abstimmen, hieß es weiter.Das US-Staatsoberhaupt hatte am Dienstag auch mit dem südkoreanischen Präsidenten Moon Jae-in telefoniert. In dem Gespräch ging es um die Zusammenarbeit vor dem Gipfel in Hanoi in einer Woche.