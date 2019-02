Politik Seoul will neue Stadtbahn bauen

Seoul will eine neue Stadtbahn, die den Westen und Norden der Stadt verbindet, bauen.



Eine Stadtbahn soll zwischen Mokdong im Westen und Cheongnyangni im Norden fahren. Auf einer 25,7 Kilometer langen unteriridischen Strecke sollen 19 Haltestellen gebaut werden.



Für das Projekt will die Stadtverwaltung zwei Billionen Won (1,77 Milliarden Dollar) investieren. Es wird erwartet, dass täglich 210.000 Personen die neue Bahn nutzen würden.



Die Stadt beschloss zudem, vier vorher festgelegte Stadtbahnstrecken mit Finanzmitteln aus der Stadtkasse zu bauen. Wegen der geringen Wirtschaftlichkeit war es schwierig, hiefür privates Kapital anzuwerben.



Seoul will außerdem einen Teil der U-Bahnlinien 4 und 5 ausbessern.



Für die beschlossenen Projekte werden insgesamt 7,2 Billionen Won (6,4 Milliarden Won) eingesetzt.