Komponistin Chin Un-suk erhält Hamburger Bach-Preis

Photo : YONHAP News

Die südkoreanische Komponistin Chin Un-suk ist zur Gewinnerin des Bach-Preises der Freien und Hansestadt Hamburg gekürt worden.Die Hamburger Stadtregierung teilte am Mittwoch (Ortszeit) mit, dass Chin eine unverwechselbare musikalische Sprache entwickelt habe und eine hervorragende Komponistin sei. Sie übe einen wichtigen Einfluss auf die zeitgenössische Musik aus.Der Bach-Preis wurde 1950 anlässlich des 200. Todestags von Johann Sebastian Bach von der Stadt Hamburg gestiftet und wird alle vier Jahre verliehen. Zu den bisherigen Gewinnern des renommierten Preises zählen Paul Hindemith, György Ligeti, Alfred Schnittke und zuletzt Pierre Boulez.Chin sagte, sie fühle sich zutiefst geehrt, da es sich um den Bach-Preis der Stadt Hamburg handele, eine Stadt, die eine ganz wesentliche Rolle in ihrer musikalischen Laufbahn gespielt habe.Die Preisverleihung wird am 28. November in der Elbphilharmonie Hamburg stattfinden. Das Elbphilharmonie Orchester wird Chins Werk „Le silence des Sirènes“ spielen.