Internationales UN-Komitee für Rechte des Kindes will MeToo-Kampagne an Schulen in Südkorea thematisieren

Der UN-Ausschuss für die Rechte des Kindes hat die MeToo-Kampagne an Schulen in Südkorea auf die Tagesordnung seiner 82. Sitzung gesetzt.



Die Liste der Themen der 82. Sitzung veröffentlichte das Komitee auf der Webseite, darauf stand auch die School MeToo-Bewegung. Der Ausschuss bat die südkoreanische Regierung darum, Informationen über Folgemaßnahmen zu der Kampagne weiterzuleiten.



Die südkoreanische Regierung möge mitteilen, welche Maßnahmen sie gegen Mobbing, Online-Gewalt und sexuelle Gewalt durch Lehrer ausgearbeitet habe, hieß es weiter.



Die Regierung soll eine Antwort überreichen. Die 82. Sitzung des Komitees ist im September in Genf geplant.