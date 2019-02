Photo : YONHAP News

Südkoreas Börse hat am Donnerstag nachgegeben.Der Leitindex Kospi verlor 0,05 Prozent auf 2.228,66 Zähler.Laut Analysten würden die Anleger das Ergebnis der Handelsgespräche zwischen den USA und China abwarten.Nachdem die US-Notenbank in einer Mitteilung Geduld hinsichtlich weiterer Zinserhöhungen in Aussicht gestellt hatte, konnte der Kospi Verluste teilweise wieder aufholen.