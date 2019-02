Präsident Moon Jae-in wertschätzt Mahatma Ghandis Leben und Erbe

Photo : YONHAP News

Präsident Moon Jae-in hat das Leben und Erbe von Mahatma Ghandi wertgeschätzt.Ghandis Lehren würden für immer in den Herzen der Südkoreaner bleiben, sagte Moon am Donnerstag an der Yonsei Universität in Seoul. Er hatte dort gemeinsam mit dem indischen Premierminister Narendra Modi eine Büste von Ghandi enthüllt.Er hoffe, dass sich Ghandis Geist in Frieden und Wohlstand auf der koreanischen Halbinsel und in der gesamten asiatischen Region materialisiere.Seine Großartigkeit bestehe darin, dass er den Weg des Friedens auf der Seite der Wahrheit genommen habe, ohne Gewalt oder Drohungen zu erliegen. Sein Glaube an die Kraft der Menschen, habe die indische Bevölkerung geeint und Unabhängigkeit und Freiheit des Landes ermöglicht.Die Feier zur Enthüllung der Büste war der erste offizielle Programmpunkt von Modis zweitägigem Staatsbesuch.Die Büste hatte die indische Regierung im Rahmen der Feierlichkeiten zum 150. Geburtstag von Ghandi gestiftet.