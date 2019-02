Erklärung von Kriegsende wird wahrscheinlich bei Nordkorea-USA-Gipfel thematisiert

Photo : KBS News

Eine Erklärung zur offiziellen Beendigung des Koreakriegs wird wahrscheinlich beim Nordkorea-USA-Gipfel in der kommenden Woche in Hanoi thematisiert.In einem Interview mit NBC am Donnerstag (Ortszeit) dementierte US-Außenminister Mike Pompeo die Spekulationen de facto nicht, dass die Erklärung des Kriegsendes ein Gesprächsthema zwischen den Staatschefs Nordkoreas und der USA sein würde.Die Staatschefs beider Länder hofften, wahre historische Fortschritte zu erzielen, sagte er. Damit reagierte er auf die Äußerung des Interviewers, dass die Erklärung des Kriegsendes und der Abzug der US-Truppen aus Südkorea anscheinend auf die Tagesordnung des Nordkorea-USA-Gipfels gesetzt würden.Zugleich bekräftigte Pompeo, dass eine vollständige Denuklearisierung Nordkoreas das Ziel sei.Unterdessen sagte ein leitender US-Beamter in einer Telefonkonferenz mit Reportern, dass Nordkorea und die USA beim Gipfel in Hanoi nach einem gemeinsamen Verständnis dafür suchen würden, was die Denuklearisierung bedeute. Der US-Sondergesandte für Nordkorea, Stephen Biegun, hatte in einem Vortag im Januar gesagt, dass keine minutiöse Definition für den Begriff der Denuklearisierung vorhanden sei, die Nordkorea und die USA gemeinsam hätten.