Nordkorea und USA beginnen Verhandlungen vor Gipfel in Hanoi

Die Chefunterhändler Nordkoreas und der USA haben am Donnerstag in Hanoi Verhandlungen auf Arbeitsebene im Vorfeld des für nächste Woche vorgesehenen Gipfels aufgenommen.Nordkoreas Sonderbeauftragter für US-Angelegenheiten, Kim Hyok-chol, besuchte hierfür das Hotel seines US-amerikanischen Ansprechpartners Stephen Biegun. Die Verhandlungen dauerten etwa viereinhalb Stunden.Kim antwortete nicht auf Fragen eines KBS-Reporterteams, ob die Gespräche zwischen Nordkorea und den USA gut verliefen und ob Nordkorea eine Lockerung der Sanktionen verlangt habe.Es wird erwartet, dass Kim und Biegun auch am Freitag zusammenkommen und die Tagesordnung des Gipfels koordinieren werden.Unterdessen wurde am Bahnhof Dong Dang in Vietnam an der Grenze zu China beobachtet, dass in der Umgebung aufgeräumt wird. Dies nährte Spekulationen, dass Nordkoreas Machthaber auf einem Teil seiner Route nach Hanoi mit dem Zug fahren könnte.