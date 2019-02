Offenbar Menschenknochen in Umgebung von Wrackteile der Stellar Daisy gefunden

Photo : KBS News

Knochen, die vermutlich zu mindestens einem Besatzungsmitglied eines vor zwei Jahren im Südatlantik gesunkenen südkoreanischen Frachters gehören, sind gefunden worden.Das Außenministerium teilte mit, dass bei der Tiefsee-Suche in der Umgebung von Wrackteilen der Stellar Daisy am Mittwoch (Ortszeit) Gebeine, die vermutlich Menschenknochen seien, gefunden worden seien. Auch ein orangefarbener Gegenstand, anscheinend Arbeitskleidung, sei gefunden worden.Die Regierung hatte die Firma Ocean Infinity mit der Tiefsee-Suche nach dem Wrack des Frachters beauftragt. Diese setzt seit 14. Februar an dem Unglücksort autonome unbemannte Tauchfahrzeuge ein. Am 17. Februar wurden der Schiffsdatenschreiber und die Kommandobrücke entdeckt.Die Stellar Daisy war im März 2017 auf dem Weg von Brasilien nach China im Südatlantik gesunken. 22 der 24 Besatzungsmitglieder, darunter acht Südkoreaner, werden seitdem vermisst.