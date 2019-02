Regierung, Partei und Präsidialamt planen verschiedene Veranstaltungen zum Jubiläum der Bewegung vom 1. März

Photo : YONHAP News

Regierung, Regierungspartei und Präsidialamt wollen anlässlich des 100. Jubiläums der Unabhängigkeitsbewegung vom 1. März und der Gründung der Provisorischen Regierung der Republik Korea landesweit verschiedene Veranstaltungen durchführen.Das beschlossen sie bei einer ranghohen Sitzung am Donnerstag.Bei der Sitzung hätten sie 104 Kernprojekte ausgewählt, sagte der Sprecher der Minjoo-Partei Koreas, Hong Ik-pyo.Die Regierung werde die Unabhängigkeitserklärung in eine Version aus lediglich koreanischen Schriftzeichen umschreiben und diese verteilen, damit die Bürger die Erklärung leicht lesen könnten, hieß es. Die ursprüngliche Erklärung ist zum größten Teil in chinesischen Schriftzeichen verfasst.Um den Jahrestag der Unabhängigkeitsbewegung wolle man durch Veranstaltungen wie Kulturfestivals, an denen Bürger freiwillig teilnehmen, den Geist und die Bedeutung der Bewegung vom 1. März landesweit verbreiten. Am 28. Februar werde auf dem Platz vor der Unabhängigkeitshalle in Cheonan ein Vorabend-Kulturfestival stattfinden. Am 1. März werde um 10.30 Uhr vor dem Tor Gwanghwamun in Seoul eine Zeremonie beginnen, hieß es weiter.Eine angestrebte gemeinsame Gedenkveranstaltung mit Nordkorea wurde abgesagt. Laut Hong teilte Nordkorea der südkoreanischen Regierung mit, es sei wegen knapper Zeit angesichts des zweiten Gipfels mit den USA kaum möglich, eine Gedenkveranstaltung gemeinsam vorzubereiten.