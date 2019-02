Pompeo hofft auf ähnlich überraschende Denuklearisierung Nordkoreas wie Mauerfall in Berlin

Photo : YONHAP News

US-Außenminister Mike Pompeo hat die Hoffnung geäußert, dass Nordkoreas Denuklearisierung auf die dieselbe unerwartete Weise wie der Fall der Berliner Mauer zustande kommen wird.In einem Interview mit Fox Business am Donnerstag (Ortszeit) wies er auf den Fall der Berliner Mauer im Jahr 1989 hin, nachdem er gefragt worden war, welche Fortschritte es bei Diskussionen über Nordkoreas Denuklearisierung gebe.Er sei seinerzeit ein junger Soldat gewesen, der an der Grenze zu Ostdeutschland patrouillierte. Niemand habe am Tag des Mauerfalls erwartet, dass die Mauer fallen würde. Er hoffe, dass man eines Tages einen solchen Augenblick haben würde wie ihn die Welt 1989 erlebt habe, sagte er.Er wurde auch gefragt, ob US-Präsident Donald Trump mit seiner Äußerung, dass er keine Eile habe, die Erwartungshaltung herunterschrauben wolle. Pompeo verneinte die Frage und betonte, dass wahre Fortschritte gemacht würden.Hinsichtlich der Rolle Chinas bei den Verhandlungen mit Nordkorea äußerte er, die USA hofften, dass China weiter eine konstruktive Rolle spielen werde. China habe geholfen, dafür seien die USA sehr dankbar.