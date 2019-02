Seoul protestiert gegen Takeshima-Tag in Japan

Photo : YONHAP News

Die südkoreanische Regierung hat heftig gegen den Takeshima-Tag protestiert, den die japanische Präfektur Shimane für die Bekräftigung des Anspruchs auf Dokdo jedes Jahr veranstaltet.Ein Sprecher des Außenministeriums teilte in einer Stellungnahme am Freitag mit, die südkoreanische Regierung protestiere stark dagegen, dass Japan an seinem ungerechtfertigten Anspruch auf Dokdo festhalte. Eine lokale Regierung Japans veranstalte eine provozierende Veranstaltung, an der hochrangige Beamte der japanischen Regierung teilnähmen. Seoul fordere erneut ernsthaft, die Veranstaltung abzuschaffen.Die japanische Regierung sollte sämtliche Provokationen in Bezug auf Dokdo, das historisch, geografisch und völkerrechtlich eindeutig Südkoreas Territorium sei, unverzüglich stoppen und der Geschichte mit Demut ins Gesicht sehen, hieß es weiter.Die Präfektur Shimane feierte am Freitag den 14. Takeshima-Tag. Die Regierung in Tokio entsandte einen Beamten im Vizeministerrang zu der Veranstaltung.Die Präfektur feiert seit 2006 den Takeshima-Tag, um einen Gebietsanspruch Japans auf Dokdo zu betonen. Takeshima ist die japanische Bezeichnung für Dokdo.