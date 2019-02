Wirtschaft Börse in Seoul schließt fester

Südkoreas Börse hat am Freitag fester geschlossen.



Der Leitindex Kospi gewann 0,08 Prozent auf 2.230,50 Won. Grund war die Hoffnung der Anleger, dass die USA und China in ihrem Handelsstreit zu einer Einigung gelangen.



Unterhändler der USA und Chinas hatten ihre Verhandlungen diese Woche in Washington fortgesetzt, nachdem sie sich letzte Woche in Peking getroffen hatten.