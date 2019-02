Nachrichtenagentur Yonhap: Bolton sagt Reise nach Südkorea ab

Photo : YONHAP News

Der nationale Sicherheitsberater des US-Präsidenten Donald Trump, John Bolton, hat offenbar seinen geplanten Südkorea-Besuch im Vorfeld des Nordkorea-USA-Gipfels abgesagt.Wie aus gut informierten diplomatischen Kreisen in Seoul am Samstag verlautet, habe das Weiße Haus mitgeteilt, dass Bolton wegen der Notwendigkeit zur Beobachtung der Situation in Venezuela Seoul nicht besuchen werde. Das berichtet die südkoreanische Nachrichtenagentur Yonhap.Der US-Sender CNN berichtete am Mittwoch, dass Bolton diese Woche für Diskussionen über das Nordkorea-USA-Gipfeltreffen am 27. und 28. Februar in Hanoi Südkorea besuchen werde.