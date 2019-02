Internationales Nordkorea-USA-Gipfel: Unterkünfte für beide Staatschefs de facto festgelegt

Während des zweiten Nordkorea-USA-Gipfels am 27. und 28. Februar in Hanoi wird US-Präsident Donald Trump höchstwahrscheinlich im JW Marriott Hotel und Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un im Hotel Melia übernachten.



Das vietnamesische Außenministerium gab am Samstag bekannt, entsprechend den Verhandlungsergebnissen zwischen Nordkorea und den USA eine Sicherheitszone während des Gipfels bestimmt zu haben. Dazu gehören die Umgebungen rund um beide Hotels sowie die Umgebung des Sees Hoan Kiem.



Beide Hotels sind voneinander etwa 30 Fahrminuten entfernt. Das Hotel Melia für Kim Jong-un liegt zudem nur ein Kilometer von Hotel Metropole entfernt, in dem das Gipfeltreffen stattfinden könnte.



Laut Angaben des vietnamesischen Außenministeriums ist die Nutzung von Hochhäusern in der Umgebung der Sicherheitszone eingeschränkt. Fotoaufnahmen seeni ebenfalls nur an bestimmten Orten erlaubt.



Am Nationalen Tagungszentrum soll am Samstag ein Medienzentrum für etwa 3.000 ausländische Journalisten eingeweiht werden.