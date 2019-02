Nordkorea und USA setzen Arbeitsgespräche für Gipfel in Hanoi fort

Photo : YONHAP News

Die Chefunterhändler Nordkoreas und der USA führen am Samstag in Hanoi den dritten Tag in Folge Arbeitsverhandlungen für das bilaterale Gipfeltreffen nächste Woche fort.Zur Abmachung eines umfassenden Abkommens kamen Nordkoreas Sonderbeauftragter für US-Angelegenheiten Kim Hyok-chol und US-Sonderbeauftragter für Nordkorea Stephen Biegun jeweils viereinhalb Stunden am Donnerstag und siebeneinhalb Stunden am Freitag zusammen.Während der Verhandlungen am Freitag besuchte eine Delegierte Nordkoreas zweimal ihre Unterkunft und Biegun während der Pause anderthalb Stunden lang seine Unterkunft. Beobachter gehen davon aus, dass die Delegierten mit der Führung in Pjöngjang und Washington gegenseitige Meinungen abgestimmt hätten.Unterdessen ist der südkoreanische Chefunterhändler für Nordkorea-Fragen Lee Do-hoon am Freitag in Hanoi eingetroffen. Auch Tokio hat den Außenministeriumsdirektor für Asien Kenji Kanasuki entsandt.