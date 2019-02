Südkorea verzeichnet im OECD-Vergleich zweithöchsten Anstieg der Nahrungsmittelpreise

Photo : YONHAP News

Südkorea hat im vierten Quartal des letzten Jahres im OECD-Vergleich den zweithöchsten Anstieg von Nahrungsmittelpreisen erlebt.Laut Statistiken der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) stiegen die Preise für Lebensmittel und nicht-alkoholische Getränke im Zeitraum von Oktober bis Dezember um 5,1 Prozent an. Nur in der Türkei verteuerten sich die Nahrungsmittel im Vergleich aller 36 OECD-Staaten noch rapider.Der OECD-Durchschnitt des Preisanstiegs lag bei 2,0 Prozent.Noch im ersten Quartal letzten Jahres lag Südkoreas Teuerungsrate der Nahrungsmittel an 29. Stelle unter den 36 OECD-Ländern. Die drastische Preissteigerung führt das südkoreanische Finanzministerium auf die historische Hitzewelle im letzten Sommer zurück, die zu einer schlechten Gemüse- und Obsternte geführt habe.