Skeleton-Pilot Yun Sung-bin gewinnt Silber bei Weltcup in Calgury

Photo : YONHAP News

Der Skeleton-Pilot und Olympia-Sieger Yun Sung-bin hat beim vierten Weltcup in Calgury in Kanada den zweiten Platz belegt.Beim ersten und zweiten Rennen erzielte der Südkoreaner eine Zeit von 1:51,48 Min.Gold ging an Alexander Tretiakov aus Russland.Yoon gewann beim ersten, zweiten und siebten Weltcup der Saison 2018-2019 Bronze und beim dritten und fünften Weltcup Silber.Der vierte Wettbewerb fand aufgrund eines Unwetters erst nachträglich statt.Auf der Weltrangliste steht Yoon nun auf Platz zwei nach seinem Kontrahenten Tretiakov.