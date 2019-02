Bericht: Washington prüft Zustimmung für Wiederaufnahme von Geumgang-Tourprogramm

Photo : YONHAP News

Laut einem Medienbericht prüft die US-Regierung eine mögliche Zustimmung der von Nordkorea geforderte Wiederaufnahme des innerkoreanischen grenzüberschreitenden Tourprogramms ins Geumgang Gebirge.Damit wolle Washington Fortschritte in den Nuklearverhandlungen mit Nordkorea erzielen, berichtete die japanische Tageszeitung Yomiuri am Samstag.Dem Bericht zufolge habe Nordkorea während des Pjöngjang-Besuchs von US-Sonderbeauftragten Stephen Biegun Anfang Februar gefordert, das Tourprogramm und die Wiederinbetriebnahme des innerkoreanischen Industriekomplexes Kaesong von den Sanktionen auszuschließen.Auch der südkoreanische Nuklearchefunterhändler Lee Do-hoon habe während Bieguns Seoul-Besuch am 9. Februar gesagt, Nordkorea würde keinen Schritt zur Denuklearisierung machen, solange die innerkoreanische wirtschaftliche Zusammenarbeit nicht erlaubt würde.Die Wiederaufnahme des Geumgang-Tourprogramms werde voraussichtlich nicht in einer Erklärung beim Gipfel zwischen Nordkorea und den USA in Hanoi, sondern während eines Seoul-Besuchs von Machthaber Kim Jong-un veröffentlicht werden, hieß es weiter.