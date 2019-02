Nordkoreanische Medien bestätigen Kim Jong-uns Abreise mit dem Zug nach Hanoi

Photo : YONHAP News

Nordkoreas staatliche Medien haben am Sonntagmorgen über die Abreise des Machthabers Kim Jong-un nach Hanoi berichtet.Kim sei mit dem Zug nach Hanoi aufgebrochen, wo sein zweites Spitzentreffen mit US-Präsident Donald Trump stattfinden werde.Die staatliche Nachrichtenagentur KCNA meldete, dass Kim den Bahnhof Pjöngjang am Samstagnachmittag verlassen habe. Er werde von hohen Beamten, darunter seiner Schwester Kim Yo-jong und dem engen Berater Kim Yong-chol, begleitet.Kims Ehefrau Ri Sol-ju wurde hingegen nicht als Mitreisende genannt.Das Spitzentreffen zwischen Kim und Trump findet am Mittwoch und Donnerstag statt.KCNA berichtete außerdem, dass Kim auf Einladung von Präsident Nguyen Phu Trong einen Freundschaftsbesuch in Vietnam abstatte.Auch "Rodong Shinmun", das offizielle Blatt der nordkoreanischen Arbeiterpartei, und das staatliche Fernsehen KCTV berichteten am Sonntag über Kims Abreise.