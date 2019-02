Weißes Haus stellt Gedenkmünze für zweiten Trump-Kim-Gipfel vor

Photo : YONHAP News

Das Weiße Haus hat am Samstag eine Gedenkmünze für den zweiten Gipfel zwischen Präsident Donald Trump und Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un vorgestellt.Die neue Münze, die zu einem Stückpreis von 100 Dollar verkauft wird, ist auf 1.000 Exemplare limitiert. Aufgeprägt sind die Schriftzüge: "New Avenue Towards Peace" oder "Neuer Weg zum Frieden" sowie "A Turning Point - Working Towards Complete Denuclearization of the Korean Peninsula" oder "Ein Wendepunkt - auf die vollständige Denuklearisierung der koreanischen Halbinsel hinarbeiten".Auch der Schriftzug "One Peace and Three Leaders" ist auf der Gedenkmünze zu lesen. "Ein Frieden und drei Führer" bezieht sich auf die Präsidenten der USA und Südkoreas sowie den nordkoreanischen Machthaber.Auf der Rückseite sind die Nationalflaggen beider Koreas und der USA sowie der Präsidentenpalast in Vietnam zu erkennen.