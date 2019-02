Trump bricht Dienstag für Treffen mit Kim nach Hanoi auf

Photo : YONHAP News

US-Präsident Donald Trump wird Dienstag früh (koreanischer Zeit) für sein zweites Treffen mit Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un nach Hanoi aufbrechen.Auf Twitter schrieb er am Montag, dass Kim und er eine Fortsetzung des beim ersten Gipfel in Singapur gemachten Fortschritts erwarteten. Dem fügte er das mit einem Fragezeichen versehene Wort Denuklearisierung hinzu.Trump schrieb weiter, dass Chinas Präsident Xi Jinping mit seiner Unterstützung für das Treffen mit Kim Jong-un sehr hilfreich gewesen sei. Das letzte, was China wolle, seien viele Nuklearwaffen in unmittelbarer Nachbarschaft.Trump machte zudem erneut auf die Blaupause für die wirtschaftliche Entwicklung Nordkoreas aufmerksam. Der Vorsitzende Kim wisse vielleicht besser als jeder andere, dass sein Land ohne Atomwaffen schnell eine der großen Wirtschaftsmächte der Welt werden könnte.US-Außenminister Mike Pompeo sagte, dass Washington auf substanzielle und wahre Fortschritte beim zweiten Gipfel mit Nordkorea hoffe. Der Gipfel könnte einen Tag oder zwei Tage dauern, hieß es in einem Interview mit Fox News.