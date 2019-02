Investor Jim Rogers bezeichnet Nordkorea als attraktiven Markt

Photo : YONHAP News

Nach Einschätzung des international bekannten Investors Jim Rogers ist die koreanische Halbinsel ein attraktives Investitionsziel, auf das die Menschen weltweit künftig ihr Augenmerk richten sollten.Nordkorea werde in naher Zukunft mit Südkorea integriert, daraufhin würden seine Tore geöffnet, sagte Rogers in einem Interview mit der japanischen Zeitung „Nihon Keizai Shimbun“, das am Sonntag veröffentlicht wurde.Es sei nicht länger realistisch, den Einwohnern weiter Lügen zu erzählen, da Chinesen und Russen nach Nordkorea einreisen würden und Informationen verbreiteten. Der Grund, warum Chinesen und Russen nach Nordkorea gehen, liege darin, dass das Land ein attraktiver Markt sei, betonte Rogers.Rogers wies als Hintergrund auf reiche Bodenschätze, ein hohes Bildungsniveau und viele qualifizierte Arbeitskräfte bei gleichzeitig billigen Löhnen hin. Er sagte weiter, dass Südkorea die Fähigkeit für die Verwaltung besitze. Er suche nach einem möglichen Anlageort auf der koreanischen Halbinsel.Er äußerte außerdem, dass der Bankrott chinesischer Unternehmen und Gebietskörperschaften der Zündstoff für eine weltweite Schuldenkrise werde. Die nächste globale Wirtschaftskrise könnte die bisher schlimmste sein, die den Lehman-Schock vor zehn Jahren übertreffen würde.