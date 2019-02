Sport Südkoreas Delegation für Special Olympics versammelt sich

Südkoreas Delegation für die Special Olympics 2019 hat ihre Entschlossenheit betont, gute Leistungen zu erbringen.



Die Athleten versammelten sich am Sonntag in Seoul und versprachen einander, auch im Falle von Schwierigkeiten bis zum letzten Moment nicht aufzugeben.



Die Special Olympics sind die weltweit größte Sportveranstaltung für Athleten mit Entwicklungsbeeinträchtigungen. Nach der ersten Veranstaltung im Jahr 1968 in Chicago finden die Sommer- und Winterspiele abwechselnd alle zwei Jahre statt.



Die Special Olympics 2019 finden vom 14. bis 21. März in Abu Dhabi und Dubai statt. Südkorea schickt eine 151-köpfige Delegation für zwölf Sportarten.