Regierung will Export und Entwicklung von Arzneimitteln fördern

Photo : YONHAP News

Die Regierung will den rapide wachsenden Export von Arzneimitteln und die Entwicklung neuer Medikamente unterstützen.Der Minister für Handel, Industrie und Energie, Sung Yoon-mo, sagte am Montag, sein Ministerium wolle auch für Waren, bei denen ein großer Exportzuwachs verzeichnet werde, darunter Medikamente, aktiv maßgeschneiderte Maßnahmen für einen Exportausbau ergreifen. Dies werde in den bald zu veröffentlichenden Maßnahmen zur Verbesserung der Exportdynamik enthalten sein, hieß es beim Besuch einer Fabrik des Pharmazieunternehmens Daewoong Pharmaceutical in Cheongju.Das Ministerium wolle gemeinsam mit den zuständigen Ministerien Fördermaßnahmen ausarbeiten, damit einheimische Pharmaunternehmen neue Medikamente für den Weltmarkt entwickeln könnten. Die Maßnahmen würden die Entdeckung von Stoffen, die eventuell neue Medikamente werden könnten, eine Entlastung bei der Zeit und Kosten für klinische Studien und die Genehmigung sowie die Unterstützung für eine stabile Medikamentenproduktion umfassen, hieß es weiter.Südkorea exportierte letztes Jahr Arzneimittel im Wert von 3,7 Milliarden Dollar, was lediglich 0,6 Prozent des gesamten Exportvolumens des Landes entspricht. In den letzten fünf Jahren wurde jedoch beim Medikamentenexport stets eine zweistellige Zuwachsrate erzielt.