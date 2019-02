Koreaner schickten 1919 Unabhängigkeitserklärung an damaligen US-Präsidenten

Photo : YONHAP News

Zur Zeit der Unabhängigkeitsbewegung vom 1. März 1919 in Korea hatten Koreaner in den USA die englische Version der seinerzeit verfassten Unabhängigkeitserklärung an den damaligen US-Präsidenten Woodrow Wilson geschickt.Das wurde nun anhand von vier Dokumenten bestätigt, wie Professor James Person an der Johns Hopkins School of Advanced International Studies (SAIS) im Auftrag einer südkoreanischen Journalistenvereinigung herausfand.Korean National Association, eine in San Francisco ansässige Koreaner-Organisation für die Unabhängigkeitsbewegung, schickte neben der englischen Version der Unabhängigkeitserklärung einen Brief an Wilson. Auf dem vom 27. Mai 1919 datierten Schreiben ist ein Stempel der Abteilung für Fernost-Angelegenheiten des US-Außenministeriums zu sehen, mit dem der Erhalt des Dokuments am 3. Juni jenes Jahres bestätigt wurde.Damit wurde zum ersten Mal bestätigt, dass die englische Übersetzung der Unabhängigkeitserklärung Koreas an US-Präsident Wilson geschickt und von der US-Regierung empfangen worden war.Korean National Association wurde 1909 in San Francisco von Unabhängigkeitsaktivisten wie Park Yong-man, Ahn Chang-ho und Rhee Syng-man gegründet.