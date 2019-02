UN gewähren Sanktionsausnahmen für drei Hilfsprojekte für Nordkorea

Photo : YONHAP News

Der UN-Sicherheitsrat hat drei Organisationen für humanitäre Hilfsprojekte für Nordkorea Ausnahmen von den Sanktionen gewährt.Wie sein Ausschuss für Nordkorea-Sanktionen mitteilte, seien Pläne der Weltgesundheitsorganisation (WHO), der irischen Hilfsorganisation Concern Worldwide und der deutschen Organisation Welthungerhilfe für Güterlieferungen an Nordkorea von den Nordkorea-Sanktionen ausgenommen worden.Demnach darf die WHO Güter wie Dekontaminations-Kits und Funkkommunikationsgeräte für ihr Büro in Nordkorea liefern.Concern Worldwide und Welthungerhilfe dürfen Güter für die Nahrungsmittel- und Trinkwasserversorgung sowie für die Produktion und Lagerung von Saatkörnern nach Nordkorea transportieren.Die Zahl der Hilfsprojekte, die nach Angaben auf der Webseite des Sanktionskomitees von den Nordkorea-Sanktionen ausgenommen wurden, stieg somit auf 15.