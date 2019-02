15 Bürgermeister und Gouverneure verurteilen umstrittene Äußerungen von LKP-Abgeordneten über Gwangju Demokratiebewegung

Photo : KBS News

15 Bürgermeister und Provinzgouverneure haben die jüngsten umstrittenen Äußerungen von Abgeordneten der Freiheitspartei Koreas LKP über die Gwangju Demokratiebewegung vom 18. Mai gemeinsam verurteilt.Sie bezeichneten am Sonntag in einer gemeinsamen Erklärung die Demokratiebewegung im Mai 1980 als die glanzvollste Geschichte im Rahmen der Entwicklung der Demokratie der Republik Korea. Die Herabwürdigung oder Entstellung der Bewegung stelle die Leugnung der Verfassung und der Demokratie dar.Die Erklärung unterzeichneten alle 14 Verwaltungschefs von provinzfreien Städten und Provinzen, die zur Minjoo-Partei Koreas gehören, und der parteilose Gouverneur der Provinz Jeju, Won Hee-ryong.Die LKP bedauerte die Erklärung und sagte, dass sich die Bürgermeister und Provinzgouverneure der politischen Offensive der Regierungspartei angeschlossen hätten, ohne zu tun, was sie tun sollen.Zuvor hatten 166 Abgeordnete einen Entwurf zur Änderung des Sondergesetzes zur Demokratiebewegung vom 18. Mai eingereicht, damit die Entstellung der Bewegung bestraft werden kann.