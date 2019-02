38 North: Keine Anzeichen für Betrieb von Reaktoren in Yongbyon

Photo : YONHAP News

Laut der auf Nordkorea spezialisierten US-Webseite 38 North gibt es keine eindeutigen Anzeichen für den Betrieb eines 5-Megawatt-Reaktors und eines experimentellen Leichtwasserreaktors im Atomkomplex im nordkoreanischen Yongbyon.Das teilten der Atomexperte Frank Pabian und der Experte für die Analyse von Satellitenaufnahmen Jack Liu anhand von Satellitenbildern vom 11. und 21. Februar mit.Es seien keine Anzeichen dafür zu erkennen, dass der 5MW-Reaktor zur Plutoniumerzeugung in Betrieb sei. Es entstehe weder Dampf noch fließe Kühlwasser aus, hieß es.Ein Ausfluss von Kühlwasser wurde im vergangenen November zum letzten Mal beobachtet. Wegen der geringen Menge wurde damals davon ausgegangen, dass dies zur Beseitigung der Restwärme nach einem früheren Reaktorbetrieb diente.38 North fügte hinzu, dass es weiter Bewegungen von Fahrzeugen und Menschen in der Umgebung des Reaktors gebe. Die Straßen in der Umgebung seien gesäubert, was zeige, dass das Reaktorgelände gut instand gehalten werde.