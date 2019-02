Kospi schließt vor Trump-Kim-Gipfel kaum verändert

Photo : KBS News

Der Kospi-Index hat vor dem Spitzentreffen zwischen US-Präsident Donald Trump und Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un in dieser Woche kaum verändert geschlossen.Der Kospi beendete den Handel heute 0,09 Prozent fester bei einem Stand von 2.232,56 Zählern.Laut Analysten hätten die Anleger vor dem Gipfel eine abwartende Haltung eingenommen.Die Entscheidung der US-Regierung für eine Fristverlängerung im Handelsstreit mit China habe der Stimmung unter den Anlegern Auftrieb gegeben. Der Effekt sei aber begrenzt gewesen, da die Fristverlängerung bereits in den Preisen berücksichtigt worden sei.Der Anstieg sei begrenzt gewesen, da die Investoren Gewinne mitgenommen hätten, sagte Lee Young-gon von Hana Financial Investment.