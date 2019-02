Kim Jong-un wird Dienstagvormittag in Vietnam erwartet

Photo : KBS News

Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un wird laut Informationen am Dienstagvormittag koreanischer Zeit die chinesische Grenze zu Vietnam überqueren und am Bahnhof Dong Dang in der Provinz Lang Son eintreffen.Es wird erwartet, dass unmittelbar nach der Ankunft von Kims Sonderzug an dem Grenzbahnhof eine Begrüßungszeremonie in Anwesenheit von vietnamesischen Regierungsvertretern stattfindet. Anschließend wird Kim voraussichtlich mit dem Fahrzeug nach Hanoi, Schauplatz seines Treffens mit US-Präsident Donald Trump, weiterfahren.Eine als Präsident des Volkskomitees der Provinz Lang Son bekannte Person besuchte am Montag den Bahnhof Dong Dang, um die Vorbereitungen für die Begrüßungsfeier zu kontrollieren. Es fand ein kurzer Probelauf statt.Wie verlautete, werde Kim bei der Begrüßungszeremonie eine militärische Ehrenformation abschreiten und von Vietnamesen, darunter einem Beamten im Ministerrang, herzlich empfangen.Kim wird laut einer Informationsquelle in Vietnam mit dem Fahrzeug auf der Nationalstraße 1 nach Hanoi weiterfahren. Während seiner Fahrt werden die einzelnen Abschnitte für den Verkehr gesperrt.Beobachter halten es für denkbar, dass Kim bei der Fahrt nach Hanoi einen Friedhof für im Vietnamkrieg gefallene nordkoreanische Soldaten aufsucht und Blumen niederlegt, um die Freundschaft zwischen Nordkorea und Vietnam zu bekräftigen.