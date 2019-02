Kim und Trump werden Mittwoch zu Dinner zusammenkommen

Photo : YONHAP News

Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un und US-Präsident Donald Trump werden am Dienstag für ihr zweites Treffen in Hanoi eintreffen.Es wird davon ausgegangen, dass Kim nach der Ankunft in Vietnam mit dem Fahrzeug zu seinem Hotel in Hanoi weiterfahren wird.Trump wird mit der Präsidentenmaschine am Dienstagabend am Noi Bai Internationalen Flughafen in Hanoi eintreffen. Er wird am Mittwochvormittag mit dem vietnamesischen Präsidenten Nguyen Phu Trong und anschließend mit Premierminister Nguyen Xuan Phuc Gespräche führen.Es wurde bestätigt, das der erste offizielle Termin des zweiten Nordkorea-USA-Gipfels ein Dinner am Mittwoch sei. Es gilt als sehr wahrscheinlich, dass das Dinner im Opernhaus stattfindet.Es wird erwartet, dass Spitzengespräche am Donnerstag so wie beim ersten Gipfel unter vier Augen und dann in einem erweiterten Kreis stattfinden werden.Kim und Trump werden sehr wahrscheinlich im Anschluss an ihre Gespräche feierlich eine Erklärung von Hanoi unterzeichnen. Trump wird voraussichtlich nach einer Pressekonferenz in Hanoi die Heimreise antreten.Kim stattet Vietnam einen offiziellen Besuch ab. Laut Informationen wird er sich bis 2. März in Vietnam aufhalten und Industriestandorte besuchen.