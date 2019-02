Internationales Angeregte Stimmung in Hanoi vor Nordkorea-USA-Gipfel

In Hanoi herrscht im Vorfeld des Nordkorea-USA-Gipfels eine aufgeregte Stimmung.



Mehrere Dutzend in blau gekleidete Einwohner fuhren mit Fahrrädern, an denen die Nationalflaggen Nordkoreas, der USA und Vietnams angebracht waren, durch die Stadtmitte, um für den Gipfel zu werben.



An den Straßen wurden die Nationalflaggen der drei Länder gehisst, auch wurden Tafeln aufgestellt, auf denen zwei ineinander greifende Hände dargestellt sind. An vielen Orten in Hanoi wurden verschiedenartige Symbole abgebracht, mit denen auf den Nordkorea-USA-Gipfel hingewiesen wird. Auch die Formulierung „Stadt für Frieden“ lässt sich finden.



Das Internationale Medienzentrum wurde unterdessen vollständig in Betrieb genommen. Es wird mit 3.000 Journalisten aus aller Welt gerechnet.