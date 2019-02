Vorabendfestival für 100. Jubiläum der Unabhängigkeitsbewegung vom 1. März findet statt

Photo : KBS News

Anlässlich des 100. Jubiläums der Unabhängigkeitsbewegung vom 1. März wird ein groß angelegtes Kulturfestival zum Gedenken an die Unabhängigkeitsaktivisten stattfinden.Am Donnerstag, dem Vorabend des Jahrestags der Bewegung, wird in der Unabhängigkeitshalle in Cheonan das Festival „Frühling von 100 Jahren“ veranstaltet.Auch soll es eine Weltpremiere geben. Die weltberühmte Diva Jo Su-mi wird ein Lied präsentieren, mit dem sie den Wunsch nach einem kräftigen Sprung nach vorne für die nächsten 100 Jahre der Republik Korea zum Ausdruck bringen wird.Ein Musical, in dem der edle Wille der Unabhängigkeitsaktivisten für die Unabhängigkeit Koreas dargestellt wird, wird ebenfalls aufgeführt. Außerdem sind Auftritte weiterer Sänger vorgesehen.Das Festival wird von KBS 2TV ausgestrahlt und durch KBS World in 120 Ländern live übertragen.