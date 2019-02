Südkoreas Außenministerin erwartet konkrete und substanzielle Ergebnisse bei Nordkorea-USA-Gipfel

Photo : YONHAP News

Südkoreas Außenministerin Kang Kyung-wha hat Erwartungen für konkrete und substanzielle Ergebnisse beim zweiten Nordkorea-USA-Gipfel geäußert.Sie erwarte, dass das Treffen ein weiterer Meilenstein im Prozess der Bemühungen um die Denuklearisierung und einen dauerhaften Frieden auf der koreanischen Halbinsel werde, betonte Kang bei einer hochrangigen Sitzung der UN-Abrüstungskonferenz am Montag (Ortszeit) in Genf.Sie sagte, dass die südkoreanische Regierung bisher die Resolutionen des UN-Sicherheitsrats zum nordkoreanischen Atomprogramm umgesetzt habe. Sie werde die Resolutionen weiter befolgen, bis sie davon überzeugt sei, dass eine vollständige Denuklearisierung auf unwiderrufliche Weise verwirklicht worden sei.Auch bei der Kooperation in den innerkoreanischen Beziehungen werde Seoul an den Sanktionen des UN-Sicherheitsrats festhalten, hieß es weiter.Kang stellte Maßnahmen vor, die Süd- und Nordkorea inzwischen für den Abbau der Spannungen und die Beseitigung der Gefahr zufälliger Zusammenstöße getroffen hatten, darunter die Schließung eines Teils der Wachposten an der Front.