US-Präsident Trump zu Gipfel mit Nordkoreas Machthaber nach Hanoi abgeflogen

Photo : KBS News

US-Präsident Donald Trump ist zu seinem zweiten Gipfel mit Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un abgeflogen.Trump bestieg am Montag um 13.34 Uhr auf dem Stützpunkt Joint Base Andrews nahe Washington die Präsidentenmaschine Air Force One.Kurz vor dem Abflug schrieb Trump auf dem Kurznachrichtendienst Twitter, dass er sich auf einen sehr produktiven Gipfel freue.Zuvor am selben Tag hatte er einen Tweet abgesetzt, wonach Nordkorea durch eine vollständige Denuklearisierung rasch zu einem wirtschaftlichen Kraftzentrum aufsteigen könne. Kim werde eine weise Entscheidung treffen, hatte der US-Präsident hinzugefügt.Kurz vor der Abfahrt am Weißen Haus äußerte sich Trump optimistisch. Er erwarte einen unglaublichen Gipfel und wolle die Denuklearisierung der koreanischen Halbinsel erreichen.Trump soll nach Angaben des vietnamesischen Außenministeriums am Dienstag um 20.30 Uhr auf dem Internationalen Flughafen Noi Bai landen.