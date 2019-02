Chefunterhändler Nordkoreas und der USA treffen sich in Hanoi

Photo : YONHAP News

Die Chefunterhändler Nordkoreas und der USA haben sich am Montag erneut in Hanoi getroffen.Bereits den fünften Tag in Folge wurde über die Agenda des für Mittwoch und Donnerstag vorgesehenen Spitzentreffens verhandelt.Nordkoreas Sondergesandter für US-Angelegenheiten Kim Hyok-chol wurde am Montag um 17.20 Uhr beim Verlassen des Gästehauses der vietnamesischen Regierung beobachtet. Anschließend betrat er das Hotel du Parc, in dem sein US-Ansprechpartner Stephen Biegun untergebracht ist. Das Gespräch zwischen den beiden habe eine halbe Stunde gedauert.Zuvor hatte sich offenbar der für Nordamerika zuständige Abteilungsleiter im nordkoreanischen Außenministerium Choe Kang-il mit Alex Wong getroffen, dem Abteilungsleiter im Büro für Ostasien und Pazifik im US-Außenministerium. Beide hatten ab 14 Uhr zwei Stunden lang verhandelt.Das kurze Treffen zwischen Biegun und Kim sorgte für Spekulationen, dass beide Seiten ihre Differenzen über eine Gipfelerklärung erheblich verringern konnten. Die Erklärung soll den Spekulationen zufolge nordkoreanische Schritte für die Denuklearisierung und korrespondierende Maßnahmen der USA vorsehen.