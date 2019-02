Weißes Haus: Trump wird Mittwochabend erstes Treffen mit Kim haben

Photo : YONHAP News

Laut dem Weißen Haus wird US-Präsident Donald Trump am Mittwochabend in Hanoi zum Eröffnungstreffen mit Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un zusammenkommen.Wie Reuters berichtete, habe die Sprecherin des Weißen Hauses, Sarah Sanders, mitgeteilt, dass Trump am Mittwochabend ein erstes Treffen mit Kim unter vier Augen haben werde. Anschließend werde es ein Dinner geben, an dem auch ihre Begleiter teilnehmen würden.Die Nachrichtenagentur AP meldete, dass US-Außenminister Mike Pompeo und der kommissarische Stabschef des Weißen Hauses Mick Mulvaney beim Dinner am Mittwoch anwesend sein würden. Kim werde seinerseits von zwei Beratern begleitet.AP berichtete weiter unter Berufung auf das Weiße Haus, dass Kim und Trump eine Reihe von Treffen haben würden.Ein leitender Regierungsbeamter der USA hatte in der Vorwoche gesagt, dass Kim und Trump zu einem Vier-Augen-Gespräch, einem gemeinsamen Mittagessen und einem Treffen im erweiterten Kreis zusammenkommen würden.Aktuell wird davon ausgegangen, dass sich beide Staatschefs in Hanoi insgesamt fünfmal treffen: Ein kurzes Gespräch und ein Dinner am Mittwoch sowie ein Einzelgespräch, eine Mittagsrunde und ein erweitertes Treffen am Donnerstag. Daher werden in Hanoi viel umfassendere und tiefgründigere Gespräche erwartet als beim ersten Gipfel in Singapur. Damals kamen Kim und Trump an einem Tag dreimal zusammen.Pompeo hatte am Sonntag in einem Medieninterview gesagt, dass der zweite Gipfel einen Tag oder zwei Tage dauern könne.