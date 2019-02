Regierung will Unabhängigkeitsaktivistin Yu Gwan-sun Orden erster Klasse verleihen

Photo : KBS News

Anlässlich des 100. Jubiläums der Unabhängigkeitsbewegung vom 1. März will die Regierung der Unabhängigkeitsaktivistin Yu Gwan-sun posthum einen Verdienstorden erster Klasse verleihen.Damit soll der Beitrag Yus, einer symbolischen Figur der Bewegung vom 1. März, für die Stärkung der Vaterlandsliebe der Koreaner und die Verbesserung des Staatsimages anerkannt werden.Die Regierung will bei der Kabinettssitzung am Dienstagvormittag die Angelegenheit thematisieren und eine Entscheidung treffen.Yu war bereits mit dem Verdienstorden für Staatsgründung der dritten Klasse ausgezeichnet worden.Bei der Kabinettssitzung wird Präsident Moon Jae-in zudem die Nutznießer von zum Jubiläum vom 1. März geplanten Sonderbegnadigungen festlegen.Das Justizministerium hatte unter anderem verurteilte Teilnehmer an Demonstrationen wegen schwerwiegender Angelegenheiten wie des Untergangs der Fähre Sewol und der Stationierung des US-Raketenabwehrsystems THAAD als mögliche Nutznießer überprüft.