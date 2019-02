Politik Umfrage: Laut 80 Prozent der Südkoreaner Überreste von Kollaboration mit Japan noch nicht beseitigt

Nach Ansicht von 80 Prozent der Südkoreaner sind die Überreste der Kollaboration mit Japan zur Kolonialzeit noch nicht beseitigt worden.



Das ergab eine Meinungsumfrage zum 100. Jubiläum der Unabhängigkeitsbewegung vom 1. März und der Gründung der Provisorischen Regierung der Republik Korea. Die Ergebnisse veröffentlichte das Kulturministerium am Dienstag.



43,9 Prozent der Befragten nannten die Unabhängigkeitsaktivistin Yu Gwan-sun als Wort oder Image, das ihnen hinsichtlich der Bewegung vom 1. März als Erstes einfällt. Das Wort oder Image, das einem bezüglich der Koreanischen Provisorischen Regierung als Erstes einfällt, war für 31,4 Prozent der Unabhängigkeitsaktivist Kim Gu.



42,9 Prozent, und damit der größte Anteil, nannten Unabhängigkeit als Kern des Geistes der Bewegung vom 1. März. Für 29,8 Prozent stellt die Beseitigung der Überreste der Kollaboration mit Japan die Methode für die Übernahme des Geistes der Bewegung vom 1. März dar.



80,1 Prozent glauben, dass die entsprechenden Überreste noch nicht beseitigt wurden. Nur 15,5 Prozent waren der gegensätzlichen Meinung. Als Grund für die verbleibenden Überreste nannten 48,3 Prozent, dass es unter Politikern, hochrangigen Beamten und Besitzern von Konglomeraten viele Nachfahren von Kollaborateuren mit dem Japanischen Kaiserreich gibt.



41,2 Prozent, damit der größte Anteil, betrachteten es als historischen Wert der Bewegung vom 1. März, den Willen des Volkes für die Unabhängigkeit weltweit bekannt gemacht zu haben.



Als größter historischer Wert der Gründung der Provisorischen Regierung wurde die Rolle eines Drehkreuzes für diplomatische Aktivitäten für die Unabhängigkeit genannt. 29 Prozent nannten diesen Grund. 28 Prozent gaben die Gründung der ersten demokratischen Republik der Koreaner an.



Gallup Korea befragte im Auftrag des Ministeriums vom 1. bis 8. Februar landesweit 1.004 über 19-Jährige am Telefon. Das Konfidenzniveau wird mit 95 Prozent angegeben, die Fehlerrate mit plus/minus 3,1 Prozentpunkten. Details können auf der Informationswebseite der Regierung www.korea.kr eingesehen werden.