Kim Jong-un in Vietnam eingetroffen

Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un ist am Dienstagvormittag mit dem Zug in Vietnam eingetroffen.Kims Sonderzug erreichte um 08.14 Uhr (Ortszeit) den Bahnhof Dong Dang an der Grenze zu China.Nach einer Begrüßungszeremonie, zu der vietnamesische Regierungsvertreter gekommen waren und bei der eine Militärkapelle gespielt hatte, fuhr Kim gegen 08.25 Uhr mit dem Fahrzeug in Richtung Hanoi.Die Fahrt auf der Nationalstraße 1 nach Hanoi soll zwei bis drei Stunden dauern. Während seiner Fahrt werden die einzelnen Abschnitte für den Verkehr gesperrt.Beobachter halten es für denkbar, dass Kim auf der Fahrt nach Hanoi einen Friedhof für im Vietnamkrieg gefallene nordkoreanische Soldaten aufsucht und Blumen niederlegt, um die Freundschaft zwischen Nordkorea und Vietnam zu bekräftigen.