Südkorea begnadigt zum Tag der Unabhängigkeitsbewegung Aktivisten und Straftäter aus materieller Not

Photo : KBS News

Die Regierung begnadigt zum Tag der Unabhängigkeitsbewegung 4.378 Bürger.In den Genuss der Maßnahme kommen Teilnehmer an politischen Protesten und Bürger, die aus einer materiellen Notlage heraus straffällig wurden.Nutznießer seien auch 19 Personen, die gewalttätige Proteste gegen den Regierungsplan für den Bau einer Marinebasis auf der Insel Jeju organisiert hatten, teilte das Justizministerium in einer Erklärung mit.Auch sieben Arbeiter des Autoherstellers Ssangyong Motor, die an Protesten gegen Massenentlassungen beteiligt waren, sollen am Donnerstag wieder freikommen.Etwa 50 Personen hatten sich an Protesten gegen die Stationierung von Raketen des US-Abwehrsystems THAAD in Südkorea beteiligt sowie an Protesten gegen ein umstrittenes Abkommen zur Frage der Sexsklaverei mit Japan von 2015.Namen von einflussreichen Personen stehen nicht auf der am Dienstag vom Kabinett gebilligten Liste der Nutznießer der Sonderbegnadigung. Unter anderem war spekuliert worden, dass die frühere Ministerpräsidentin Han Myeong-sook und der frühere Chef der Gewerkschaft KCTU Han Sang-kyun von der Maßnahme profitieren könnten.Auch Lee Seok-ki, ein früherer Abgeordneter der mittlerweile aufgelösten Progressiven Partei, der wegen Landesverrats verurteilt wurde, kommt trotz der Forderungen des liberalen Blocks, nicht frei.Es ist die zweite Sonderbegnadigung der Regierung von Moon Jae-in. Ende 2017 war bereits 6.400 Personen Straffreiheit gewährt worden.